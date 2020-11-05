Шесть юных ленинградцев стали победителями «Большой Перемены»

За победу одиннадцатиклассники получают по 1 млн рублей и до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз, а ученики 10-х классов — по 200 тыс. рублей.

За победу в финале Всероссийского конкурса сражались 1200 школьников, из них 13 из Ленобласти. Шесть школьников в итоге смогли одержать победу: Вероника Бельская из Выборга, Юлия Буренкова из Кингисеппа, Божена Гриневич из Киришей и Диана Ушакова из Кудро, Анастасия Мальченок из Сосново Приозерского района и Екатерина Синявская из Федоровской средней школы Тосненского района.

Как отмечают организаторы конкурса, денежные средства выпускники смогут направить на оплату обучения, а в случае поступления на бюджетное отделение — на ипотеку или бизнес-стартап. Десятиклассники же смогут потратить полученные деньги на дополнительное образование и приобретение техники, необходимой для учебы.

Отдельно наградят учителей, подготовивших победителей, их ждут денежные премии от спонсоров мероприятия, путевки в крымский отель и другие призы.

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