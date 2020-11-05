Школы в Мурино, Сертолово и детский садик в Буграх строятся без отставания

Строительство идет в рамках федеральной программы «Стимул», контроль за стройками ведет правительство Ленобласти

«По объектам программы «Стимул» ставятся очень сжатые сроки. Поэтому у застройщиков есть выбор: или строить за свои и не торопясь, либо участвовать в госпрограмме и строить быстро. У нас в рамках «Стимула» возводится девять объектов, пока застройщики справляются», — отметил заместитель Председателя Правительства Ленобласти по строительству и ЖКХ Михаил Москвин.

Объекты образования, возводящиеся за федеральный счет по программе «Стимул», осмотрел заместитель председателя правительства области по строительству и ЖКХ Михаил Москвин вместе с руководством комитета по строительству.

Суммарная стоимость всех трех объектов— около 2,2 млрд рублей. Это детский сад на 270 мест в Буграх, школа в Сертолово на 825 мест, школа на 1175 мест в Мурино.

Напомним, что на строительство соцобъектов в Ленобласти выделено 7,7 млрд рублей. До конца года в регионе планируется построить 24 соцобъекта: здравоохранения — 3, образования — 8, физической культуры и спорта — 8, культуры — 2, безопасности — 3. Также застройщики по программе “Соцобъекты в обмен на налоги” введут 12 детских садов и одну школу.