Депутата Михаила Романова заподозрили в работе на штаб Байдена

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Депутат ЗакСа Оксана Дмитриева заподозрила депутата Михаила Романова в работе на Америку. Она усмотрела схожесть возможных фальсификаций на выборах в США с технологиями, применявшимися при подсчете голосов во Фрунзенском районе Петербурга, когда в Госдуму избрался Михаил Романов.

Депутата Михаила Романова начали подозревать в работе на штаб кандидата в президенты США от партии демократов Джона Байдена. Такими опасениями поделилась депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева, пишут «Невские Новости».

Она заявила, что технологии вероятных фальсификаций на президентских выборах в Штатах похожи на тот метод, который много лет применялся при подсчете голосов на территории Фрунзенского района Петербурга — от этого района в 2016 году в Госдуму избрался Михаил Романов.

«Такое впечатление, что депутат Михаил Романов вместе с председателем ГИК Миненко могли консультировать штаб Байдена: как изменить результаты выборов при помощи почтового голосования. Во Фрунзенском районе многолетний опыт фальсификаций, может быть предметом экспорта», — написала она в соцсети Twitter.
Автор