Депутат ЗакСа Оксана Дмитриева заподозрила депутата Михаила Романова в работе на Америку. Она усмотрела схожесть возможных фальсификаций на выборах в США с технологиями, применявшимися при подсчете голосов во Фрунзенском районе Петербурга, когда в Госдуму избрался Михаил Романов.

Депутата Михаила Романова начали подозревать в работе на штаб кандидата в президенты США от партии демократов Джона Байдена. Такими опасениями поделилась депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева, пишут «Невские Новости».

Она заявила, что технологии вероятных фальсификаций на президентских выборах в Штатах похожи на тот метод, который много лет применялся при подсчете голосов на территории Фрунзенского района Петербурга — от этого района в 2016 году в Госдуму избрался Михаил Романов.