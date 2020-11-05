В Ленинградской области в ближайшее время собираются открыть три дополнительных ПЦР-лаборатории. На данный момент в области работают 15 лабораторий.

Ленинградская область продолжает наращивать мощности исследования на наличие коронавирусной инфекции: в регионе собираются открыть три дополнительные ПЦР-лаборатории. Об этом пишет пресс-служба местного правительства.

Новые лаборатории появятся в Тихвине и на базе областного Центра СПИД, а также в Выборге. Все необходимое оборудование будет приобретено на средства бюджета. Сейчас в области функционируют 15 лабораторий, ежесуточно делается по 4,5 тысячи тестов.