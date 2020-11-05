В МЧС уточнили, где и когда начнется шторм в Ленобласти

Как сообщал ivbg.ru, МЧС предупредило жителей Ленинградской области о штормовом ветре 5 ноября. Появились подробности – в региональном ведомстве уточнили, когда и где начнется шторм.

По данным МЧС, шторм пройдет на востоке Финского залива. Усиление западного и северо-западного ветра до 25 м/с можно ожидать в период с 16:00 до 19:00. Высота волн будет достигать 2-2,5 метра.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что 6 ноября в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Будет дождливо и ветрено.