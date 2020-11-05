Жительница Шугозера ушла с напарником за клюквой и пропала

На телефон экстренных служб «112» 4 ноября поступило сообщение об исчезновении 49-летней женщине из поселка Шугозеро Тихвинского района.

Вам будет интересно В МЧС уточнили, где и когда начнется шторм в Ленобласти Как сообщал ivbg.ru, МЧС предупредило жителей Ленинградской области о штормовом ветре 5 ноября. Появились подробности – в региональном ведомстве уточнили,... 05.11.2020 86

В поисково-спасательном отряде «Экстремум» сообщили, что женщина утром 2 ноября отправилась за клюквой с попутчиком в сторону деревни Ушаки. А 3 ноября мужчина вернулся один.

По его словам, он пытался найти попутчицу, но обнаружить ее следы не удалось. Для поисков пропавшей женщины собираются группы ПСО «Экстремум».