Жительница Шугозера ушла с напарником за клюквой и пропала

Автор: Сергей Агутин
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На телефон экстренных служб «112» 4 ноября поступило сообщение об исчезновении 49-летней женщине из поселка Шугозеро Тихвинского района.

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05.11.2020 86

В поисково-спасательном отряде «Экстремум» сообщили, что женщина утром 2 ноября отправилась за клюквой с попутчиком в сторону деревни Ушаки. А 3 ноября мужчина вернулся один.

По его словам, он пытался найти попутчицу, но обнаружить ее следы не удалось. Для поисков пропавшей женщины собираются группы ПСО «Экстремум».

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