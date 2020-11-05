Фото: уже вторую за осень утку с воткнутым дротиком заметили в Вырице

В паблике «Подслушано в Вырице» 5 ноября сообщают: жители Вырицы заметили вторую утку с воткнутым дротиком возле вырицкой гидроэлектростанции.
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05.11.2020 146
Несмотря на то, что утка шла на контакт, достать дротик не получилось. В комментариях к посту ищут помощь, кто мог бы помочь поймать или вытащить дротик из селезня. В октябре в Вырице уже замечали утку с дротиком.
Фото: public65170749
По мнению одного из комментаторов, кто-то целенаправленно издевается над птицами.