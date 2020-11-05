Ленинградцы разработали уникальный чат-бот и победили на «IT Education HACK»

Команда кванторианцев «Kquad» из Ленинградской области победила в номинации «Самый перспективный проект» на межрегиональном хакатоне «IT Education HACK», проходившем в Нижнем Новгороде.
Ленинградский проект-победитель – чат-бот для социальных сетей и мессенджеров, призванный помочь студентам и абитуриентам. Возможности чат-бота:
- ответы на актуальные вопросы;
- помощь при подаче документов в электронном формате;
- актуализация списка экзаменов;
- консультации по факультетам, направлениям и специальностям конкретного вуза.
Команда кванторианцев действовала под началом руководителя проекта и наставника IT-квантума Дмитрия Гагарина.