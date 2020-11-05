Ленинградцы разработали уникальный чат-бот и победили на «IT Education HACK»

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Команда кванторианцев «Kquad» из Ленинградской области победила в номинации «Самый перспективный проект» на межрегиональном хакатоне «IT Education HACK», проходившем в Нижнем Новгороде.

IT Education HACK
Фото: lenobl.ru

Ленинградский проект-победитель – чат-бот для социальных сетей и мессенджеров, призванный помочь студентам и абитуриентам. Возможности чат-бота:

  • ответы на актуальные вопросы;
  • помощь при подаче документов в электронном формате;
  • актуализация списка экзаменов;
  • консультации по факультетам, направлениям и специальностям конкретного вуза.

Команда кванторианцев действовала под началом руководителя проекта и наставника IT-квантума Дмитрия Гагарина.

Автор