Ленинградцы разработали уникальный чат-бот и победили на «IT Education HACK»

Команда кванторианцев «Kquad» из Ленинградской области победила в номинации «Самый перспективный проект» на межрегиональном хакатоне «IT Education HACK», проходившем в Нижнем Новгороде.

Ленинградский проект-победитель – чат-бот для социальных сетей и мессенджеров, призванный помочь студентам и абитуриентам. Возможности чат-бота:

ответы на актуальные вопросы;

помощь при подаче документов в электронном формате;

актуализация списка экзаменов;

консультации по факультетам, направлениям и специальностям конкретного вуза.

Команда кванторианцев действовала под началом руководителя проекта и наставника IT-квантума Дмитрия Гагарина.