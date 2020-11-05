Назначенный исполняющим обязанности руководителя Следственного отдела по Выборгу капитан юстиции Александр Исаев рассказал о новом составе городского следственного комитета.

Капитан юстиции Александр Исаев, ставший исполняющим обязанности руководителя выборгского Следственного отдела, рассказал корреспонденту о его обновленном составе и похвалил новых сотрудников за отличную работу.

По словам Исаева, сейчас отдел преимущественно состоит из молодых следователей. Причем лишь один из них является жителем Выборга, все остальные приехали сюда работать из других российских регионов.