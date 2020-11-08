Тысячи кубов песка на 1,1 млн рублей украли петербуржцы во Всеволожском районе

С нескольких земельных участков во Всеволожском районе Ленинградской области украли в общей сложности 5,5 тысяч кубометров песка.

В денежном эквиваленте это составляет около 1,1 млн рублей. Подозреваемые в кражах задержаны 5 ноября – им оказались двое жителей Санкт-Петербурга в возрасте 26 и 30 лет.

Один из задержанных ранее был судим за мошенничество. По версии следствия, воров строительных материалов было больше. Ведется работа по установлению других участников преступной группы.