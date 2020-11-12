В Волосово активно набирают волонтеров для акции #ВолосовоЗасветись.

На фоне растущего числа ДТП с участием пешеходов в темное время суток в Ленобласти город Волосово вновь занялся поиском волонтеров для раздачи светоотражателей населению. Соответствующее объявление появилось в соцсети Instagram.

Акция пройдет в Волосово, Бегуницах, Калитино, Сумино, Торосово, Сабске и других поселениях Волосовского района. Каждому волонтеру выдадут жилет безопасности и маску. В рамках мероприятия участники будут раздавать горожанам светоотражающие браслеты, брелоки и значки.

Впервые подобная акция с раздачей светоотражающих элементов прошла в городе в феврале прошлого года. Волонтеры пояснили, что такой элемент на пешеходах виден с расстояния до 300 метров. После подобные акции в каждом населенном пункте Волосовского района решили проводить регулярно.