Медик заболел COVID-19 после прививки «Спутник V» в Кузбассе

В Кузбассе российский медицинский работник заразился COVID-19 после прививки первой дозой российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

О заражении сообщила заместитель министра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина. По ее словам, заболевание зафиксировано на пятые или шестые сутки после вакцинации.

Елена Зеленина отметила, что оснований связывать заражение и вакцинацию нет. После первой прививки иммунитет только начинает вырабатываться. Окончательно формируется он после введения второй дозы вакцины.