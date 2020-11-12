Медик заболел COVID-19 после прививки «Спутник V» в Кузбассе

В Кузбассе российский медицинский работник заразился COVID-19 после прививки первой дозой российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
О заражении сообщила заместитель министра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина. По ее словам, заболевание зафиксировано на пятые или шестые сутки после вакцинации.
Елена Зеленина отметила, что оснований связывать заражение и вакцинацию нет. После первой прививки иммунитет только начинает вырабатываться. Окончательно формируется он после введения второй дозы вакцины.
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10.11.2020 232