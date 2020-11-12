Во сколько обойдется петербуржцам бюджетный гроб для умерших с COVID-19

Московские ритуальные агентства рассказали о появлении стеклянных, герметичных гробов для захоронения умерших с COVID-19. Так люди смогут традиционно попрощаться с усопшими. «Невские Новости» узнали у специалиста в сфере ритуальных услуг, есть ли такой похоронный сервис в Петербурге и во сколько обойдется самый бюджетный гроб.

На фоне пандемии в Москве для умерших от коронавируса решили делать закрытые гробы со стеклянными крышками. Так люди смогут традиционно проститься с близкими. В дополнение к основной крышке в гробы будут устанавливать промежуточную крышку из оргстекла, причем все соединения будут герметичны.

Старший ритуальный агент из компании «Похоронный Дом» Максим Фролов в беседе с «Невскими Новостями» оценил столичную идею и рассказал, есть ли такой похоронный сервис в Петербурге. Эксперт отметил, что за любые стеклянные вставки родственникам покойного придется заплатить дополнительно в соответствии с размером окна.

Как отметил специалист, хоронить близких в гробах со стеклянной крышкой начали задолго до пандемии, а потому за долгие годы работы похоронные агентства придумали способы, позволяющие сделать такой гроб наиболее простым способом. При этом покойный оказывается будто бы в раке — ковчеге с мощами святых, который издревле выполняется именно в форме гроба.

«Есть непосредственно стеклянные вставки в гроб, они стоят относительно недорого: плюс около пяти тысяч к стоимости гроба. У нас есть еще и другая фишка. Мы берем плотное стекло. Устанавливаем между крышкой гроба и днищем. Получается тело лежит в стеклянном гробу. Герметизируем его полностью. И получается, будто покойный лежит в раке», — рассказал ритуальный агент.

Специалист отметил, что гробы со вставками из стекла не только в Москве, но и в Петербурге часто есть в наличии, так как несмотря на стоимость на них есть спрос. При этом важно понимать, что итоговая цена каждого гроба высчитывается отдельно. Так, за вариант с минимальным «окошком» родственникам усопшего придется отдать не менее 10 тысяч рублей.

«Есть готовые варианты, потому что часто покупаются. Если заказ индивидуальный и много стекла, то это уже дороже стоит. Тут считается стоимость гроба и работа по нему. Стоимость высчитывается индивидуально. Самые бюджетные 10 или 12 тысяч. Там используется стеклянная вставка как иллюминатор», — отметил эксперт.

Ритуальный агент подчеркнул, что подобные гробы — не новинка. Их и раньше использовали, правда, делали это намного реже. Сейчас же в связи с пандемией гробы со стеклянной вставкой стали своеобразным трендом в похоронной индустрии.

«Это было больше исключение. Например, когда везли тело из-за границы. Сейчас в Петербурге больше стали заказывать гробы со стеклянной вставкой», — рассказал специалист.

А вот реальное нововведение в связи с пандемией — ультрафиолетовые лампы в катафалках. По словам Фролова, на стоимость ритуальных услуг эти обеззараживатели никак не влияют, так как это больше мера предосторожности.