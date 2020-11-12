Во сколько обойдется петербуржцам бюджетный гроб для умерших с COVID-19

Московские ритуальные агентства рассказали о появлении стеклянных, герметичных гробов для захоронения умерших с COVID-19. Так люди смогут традиционно попрощаться с усопшими. «Невские Новости» узнали у специалиста в сфере ритуальных услуг, есть ли такой похоронный сервис в Петербурге и во сколько обойдется самый бюджетный гроб.
На фоне пандемии в Москве для умерших от коронавируса решили делать закрытые гробы со стеклянными крышками. Так люди смогут традиционно проститься с близкими. В дополнение к основной крышке в гробы будут устанавливать промежуточную крышку из оргстекла, причем все соединения будут герметичны.
Старший ритуальный агент из компании «Похоронный Дом» Максим Фролов в беседе с «Невскими Новостями» оценил столичную идею и рассказал, есть ли такой похоронный сервис в Петербурге. Эксперт отметил, что за любые стеклянные вставки родственникам покойного придется заплатить дополнительно в соответствии с размером окна.
Как отметил специалист, хоронить близких в гробах со стеклянной крышкой начали задолго до пандемии, а потому за долгие годы работы похоронные агентства придумали способы, позволяющие сделать такой гроб наиболее простым способом. При этом покойный оказывается будто бы в раке — ковчеге с мощами святых, который издревле выполняется именно в форме гроба.
Специалист отметил, что гробы со вставками из стекла не только в Москве, но и в Петербурге часто есть в наличии, так как несмотря на стоимость на них есть спрос. При этом важно понимать, что итоговая цена каждого гроба высчитывается отдельно. Так, за вариант с минимальным «окошком» родственникам усопшего придется отдать не менее 10 тысяч рублей.
Ритуальный агент подчеркнул, что подобные гробы — не новинка. Их и раньше использовали, правда, делали это намного реже. Сейчас же в связи с пандемией гробы со стеклянной вставкой стали своеобразным трендом в похоронной индустрии.
А вот реальное нововведение в связи с пандемией — ультрафиолетовые лампы в катафалках. По словам Фролова, на стоимость ритуальных услуг эти обеззараживатели никак не влияют, так как это больше мера предосторожности.