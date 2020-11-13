История клиентки, получившей серьезные ожоги после неудачного посещения солярия в Мурино, потянула на уголовное дело. Следствие продолжает искать виновных в произошедшем.

Во Всеволожском районе Ленинградской области возбудили уголовное дело против салона красоты в Мурино, из которого клиентка вышла с сильными ожогами. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Ленобласти.

Как сообщалось ранее, инцидент имел место 11 ноября. В этот день девушка воспользовалась услугами муринского солярия в салоне красоты — она провела там восемь минут. После ее кожа покрылась ожогами, и ей потребовалась помощь врачей. Впоследствии также выяснилось, что администратор салона не объяснила клиентке, как пользоваться оборудованием.

По результатам проверки следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».