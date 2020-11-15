На шести федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 7 ноября ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Р-21 «Кола»:

  • км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка и установка дорожных знаков.

М-10 «Россия»: 

  • км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка и установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»: 

  • км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка и установка дорожных знаков. 

А-114 «Вологда – Тихвин»:

  • км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка и установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия»:

  • км 169-170 ограничение скорости движения в оба направления с 00:00 до 24:00, реверсивное движение, ППР (мост через р. Полевая).

А-181 «Магистральная»:

  • км 0-22 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, забор проб грунта;
  • км 106-114 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия.
Автор