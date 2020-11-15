В Ленобласти военнослужащие установили имена 800 советских солдат и офицеров

Поисковики и военнослужащие ЗВО установили имена более 800 советских солдат и офицеров, покоившихся в братских захоронениях на территории Ленобласти. Работы проходили в рамках «Вахты памяти — 2020».

На протяжении полугода саперы провели инженерную разведку более 20 тысяч квадратных метров, помогли поисковикам снимать грунт и доставали найденные предметы. Помимо этого, было найдено и утилизировано более 300 взрывоопасных мин и снарядов. Подробности передает ТАСС.

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Поисковые работы проходили на Синявинских и Пулковских высотах, острове Клест Выборгского залива, Невском пятачке, в поселке Красный бор и других населенных пунктах Ленобласти.