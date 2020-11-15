Россиян предупредили о приближении мощной магнитной бури

Ученые прогнозируют, что с 19 по 22 ноября в России ожидается магнитная буря. Своего пика она достигнет 20 и 22 ноября.

Согласно классификации лаборатории, пиковые значения достигнут уровня G1 — это минимальный показатель в категории сильных бурь. Тем не менее, магнитосфера при буре будет в два раза сильнее, чем в обычное время. Об этом сообщили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук.

Специалисты предупреждают, в эти дни не только у метеозависимых, но и полностью здоровых людей, может наблюдаться бессонница, сильные головные боли, повышенная раздражительность и скачки артериального давления.