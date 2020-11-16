В Ленобласти 37,5% семей могут позволить себе недорогую новую машину

Ленобласть заняла 12 место в рейтинге регионов России по доступности покупки автомобилей.

Согласно исследованию РИА “Новости”, в 47 регионе 37,5% семей могут позволить себе купить в кредит и содержать недорогой новый автомобиль за 550 тыс. рублей. Среднюю по стоимости машину (1,4 млн рублей) могут приобрести 14% ленинградцев, новый автомобиль премиум-класса (5,5 млн рублей) — 1,6%.

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Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ — 66,7%, следом идут Чукотский автономный округ и Магадан. Петербург занял восьмое место рейтинга, покупка недорого автомобиля по карману 48,8% жителям.