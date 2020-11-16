В Выборге таможня изъяла более 70 килограммов санкционных товаров

Сотрудники Выборгской таможни обнаружили на одной из торговых точек почти 73 килограмма санкционной продукции.

В ходе совместного рейда, работники таможенного контроля и оперативно-розыскного отдела Выборгской таможни на одной из продуктовых точек Центрального рынка выявили продукцию, произведенную в странах Европейского союза. Согласно действующим распоряжениям правительства, данный товар запрещён к ввозу в Российскую Федерацию.

В результате работы контролирующих органов, около 73 килограммов сыров и сырных продуктов, масла, а также колбасных изделий были изъяты для дальнейшей утилизации.