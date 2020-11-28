На какие федеральные меры поддержки могут рассчитывать предприниматели Ленобласти. Инструкция от ivbg

Предприниматели Ленобласти могут рассчитывать не только на региональные меры поддержки, но и на федеральные. Информацию об этом можно получить в Центре кредитно-инвестиционной поддержки – структурном подразделении Фонда поддержки предпринимательства Ленобласти

Так, совместная программа Минэкономразвития России и Корпорации МСП предлагает программу льготного кредитования по ставке не более 8,5 % годовых. Список уполномоченных банков по «Программе 8,5» насчитывает около 60 организаций. Малый и средний бизнес может получить льготный кредит на инвестиционные цели до 1 млрд рублей на срок до 10 лет и на пополнение оборотных средств — до 100 млн рублей на срок до 3 лет.

Также Корпорация МСП и Региональная гарантийная организация (РГО) Фонда поддержки предпринимательства предоставляет гарантии по кредитам для предпринимателей, которые участвуют в закупках на электронных площадках. Размер гарантии может достигать 50-70% от суммы кредита на срок до 15 лет. Стоимость гарантии составит 0,5% годовых, РГО Фонда предоставляет гарантии и поручительства по кредитам до 25 млн рублей.

Фонд поддержки предпринимательства Ленобласти в рамках взаимодействия с АО «Корпорация «МСП» также предоставляет поручительства по проекту «Механизм гарантийной поддержки без двойного андеррайтинга». Это позволяет субъектам МСП Ленобласти получить поручительство по упрощенной форме, а именно в ускоренном режиме (в течении 3-х рабочих дней) и с минимальным пакетом документов.

Среди популярных у областных предпринимателей мер федеральной поддержки — программа льготного лизинга оборудования. По этой программе можно приобрести оборудование отечественного (ставка 6% годовых) и зарубежного производства (8% годовых). Сумма лизинга может составить от 500 тыс/ рублей до 200 млн рублей в зависимости от вида деятельности компании, срок — от 13 до 60 месяцев, минимальный аванс — от 10% до 15%. Всю информацию можно получить в Фонде, а список лизинговых компаний доступен по здесь.

Такой мерой поддержки воспользовалось, например, предприятие «Муфты НСК». Компания специализируется на изготовлении соединительных муфт НСК, предназначенных для соединения трубопроводов. В 2020 году компания обратились в Фонд с вопросом о возможности приобретения оборудования в лизинг. В результате приобретен токарный винторезный станок с программным управлением. Процентная ставка по лизингу составила 6 % годовых, так как оборудование — отечественного производства.

А для предпринимателей, которые участвуют в программе «Выращивание», льготный лизинг доступен без авансового платежа.

МСП Банк предоставляет долгосрочные кредиты малому, среднему бизнесу (в том числе индивидуальным предпринимателям) в различных отраслях по фиксированным процентным ставкам. Такой кредит можно взять на инвестиционные или оборотные цели. Ставка по кредитам будет зависеть от сферы деятельности. Особое внимание уделяется развитию в таких направлениях, как бизнес в приоритетных отраслях экономики, деятельность сельскохозяйственных кооперативов, бизнес в моногородах и женское предпринимательство.

Фонд развития промышленности (ФРП) предоставляет займы на реализацию проектов, направленных на внедрение передовых технологий, создание новых продуктов или организацию импортозамещающих производств. Процентная ставка Фонда составляет до 5% годовых, сумма займа – от 50 до 500 млн рублей, срок – до 5 лет.

А для предприятий – экспортеров АО «Российский экспортный центр» предлагает кредитно-страховую поддержку инвестиций, экспорта товаров, финансирование экспортных операций, частичное возмещение затрат по различным направлениям экспортной деятельности.

Кроме того, в Ленинградской области субъекты МСП могут участвовать в программе Система «Инвестиционный лифт». Участники Системы получают доступ ко всем имеющимся финансовым и нефинансовым инструментам помощи со стороны федеральных организаций поддержки.

Также сегодня поддерживает бизнес Внешэкономбанк и предлагает финансирование высоких технологий и инноваций, инвестиционных проектов, экспорта и т.д.

Как уже ранее писал ivbg.ru, по данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства на конец ноября 2020 года на территории Ленобласти зарегистрировано 63582 компании, из которых 43991 — это индивидуальные предприниматели, при этом почти все они относятся к категориям микро и малых предприятий. При этом абсолютно любому предприятию доступны федеральные меры поддержи, ведь в области существует Фонд поддержки предпринимательства, куда можно обратиться за консультацией и получить финансовую поддержку.

Подробнее о всех мерах федеральной поддержки можно узнать на сайте 813.ru и здесь.

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