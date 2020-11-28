На какие федеральные меры поддержки могут рассчитывать предприниматели Ленобласти. Инструкция от ivbg

Автор: Кира Нагорная
-
Поделиться

Предприниматели Ленобласти могут рассчитывать не только на региональные меры поддержки, но и на федеральные. Информацию об этом можно получить в Центре кредитно-инвестиционной поддержки – структурном подразделении Фонда поддержки предпринимательства Ленобласти

Так, совместная программа Минэкономразвития России и Корпорации МСП предлагает программу льготного кредитования по ставке не более 8,5 % годовых. Список уполномоченных банков по «Программе 8,5» насчитывает около 60 организаций. Малый и средний бизнес может получить льготный кредит на инвестиционные цели до 1 млрд рублей на срок до 10 лет и на пополнение оборотных средств — до 100 млн рублей на срок до 3 лет.

Также Корпорация МСП и Региональная гарантийная организация (РГО) Фонда поддержки предпринимательства предоставляет гарантии по кредитам для предпринимателей, которые участвуют в закупках на электронных площадках. Размер гарантии может достигать 50-70% от суммы кредита на срок до 15 лет. Стоимость гарантии составит 0,5% годовых, РГО Фонда предоставляет гарантии и поручительства по кредитам до 25 млн рублей.

Фонд поддержки предпринимательства Ленобласти в рамках взаимодействия с АО «Корпорация «МСП» также предоставляет поручительства по проекту «Механизм гарантийной поддержки без двойного андеррайтинга». Это позволяет субъектам МСП Ленобласти получить поручительство по упрощенной форме, а именно в ускоренном режиме (в течении 3-х рабочих дней) и с минимальным пакетом документов.

Среди популярных у областных предпринимателей мер федеральной поддержки — программа льготного лизинга оборудования. По этой программе можно приобрести оборудование отечественного (ставка 6% годовых) и зарубежного производства (8% годовых). Сумма лизинга может составить от 500 тыс/ рублей до 200 млн рублей в зависимости от вида деятельности компании, срок — от 13 до 60 месяцев, минимальный аванс — от 10% до 15%. Всю информацию можно получить в Фонде, а список лизинговых компаний доступен по здесь.

Такой мерой поддержки воспользовалось, например, предприятие «Муфты НСК». Компания специализируется на изготовлении соединительных муфт НСК, предназначенных для соединения трубопроводов. В 2020 году компания обратились в Фонд с вопросом о возможности приобретения оборудования в лизинг. В результате приобретен токарный винторезный станок с программным управлением. Процентная ставка по лизингу составила 6 % годовых, так как оборудование — отечественного производства.

А для предпринимателей, которые участвуют в программе «Выращивание», льготный лизинг доступен без авансового платежа.

МСП Банк предоставляет долгосрочные кредиты малому, среднему бизнесу (в том числе индивидуальным предпринимателям) в различных отраслях по фиксированным процентным ставкам. Такой кредит можно взять на инвестиционные или оборотные цели. Ставка по кредитам будет зависеть от сферы деятельности. Особое внимание уделяется развитию в таких направлениях, как бизнес в приоритетных отраслях экономики, деятельность сельскохозяйственных кооперативов, бизнес в моногородах и женское предпринимательство.

Фонд развития промышленности (ФРП) предоставляет займы на реализацию проектов, направленных на внедрение передовых технологий, создание новых продуктов или организацию импортозамещающих производств. Процентная ставка Фонда составляет до 5% годовых, сумма займа – от 50 до 500 млн рублей, срок – до 5 лет.

А для предприятий – экспортеров АО «Российский экспортный центр» предлагает кредитно-страховую поддержку инвестиций, экспорта товаров, финансирование экспортных операций, частичное возмещение затрат по различным направлениям экспортной деятельности.

Кроме того, в Ленинградской области субъекты МСП могут участвовать в программе Система «Инвестиционный лифт». Участники Системы получают доступ ко всем имеющимся финансовым и нефинансовым инструментам помощи со стороны федеральных организаций поддержки.

Также сегодня поддерживает бизнес Внешэкономбанк и предлагает финансирование высоких технологий и инноваций, инвестиционных проектов, экспорта и т.д.

Как уже ранее писал ivbg.ru, по данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства на конец ноября 2020 года на территории Ленобласти зарегистрировано 63582 компании, из которых 43991 — это индивидуальные предприниматели, при этом почти все они относятся к категориям микро и малых предприятий. При этом абсолютно любому предприятию доступны федеральные меры поддержи, ведь в области существует Фонд поддержки предпринимательства, куда можно обратиться за консультацией и получить финансовую поддержку.

Подробнее о всех мерах федеральной поддержки можно узнать на сайте 813.ru и здесь.

Вам будет интересно
На какие федеральные меры поддержки могут рассчитывать предприниматели Ленобласти. Инструкция от ivbg ФПП ЛО, фонд поддержки предпринимательства ленобласть, субсидии для малого бизнеса ленобласть, поддержка малого бизнеса ленобласть, поддержка ИП в 47 регионе, поддержка бизнеса ленинградская область, поддержка бизнеса в связи с коронавирусом, микрозаймы ленобласть, меры поддержки бизнеса, малый и средний бизнес ленобласть, государственная поддержка бизнеса ленобласть, бизнес связь поддержка ленобласть, 813.ru
Предприниматель Максим Гриник: Диалог «государство-бизнес» - это необходимость
Редакция ivbg.ru совместно с Фондом поддержки предпринимательства Ленобласти продолжает серию тематических публикаций на тему того, как рождается, растет и развивается...
23.11.2020 270

На какие федеральные меры поддержки могут рассчитывать предприниматели Ленобласти. Инструкция от ivbg ФПП ЛО, фонд поддержки предпринимательства ленобласть, субсидии для малого бизнеса ленобласть, поддержка малого бизнеса ленобласть, поддержка ИП в 47 регионе, поддержка бизнеса ленинградская область, поддержка бизнеса в связи с коронавирусом, микрозаймы ленобласть, меры поддержки бизнеса, малый и средний бизнес ленобласть, государственная поддержка бизнеса ленобласть, бизнес связь поддержка ленобласть, 813.ru

Вы предприниматель, владелец или управленец бизнеса в 47 регионе или же только планируете им стать? Именно для Вас Фонд реализует меры поддержки бизнеса, в том числе, в условиях распространения коронавируса. Узнайте больше о возможностях Фонда и поддержке в рамках национального проекта «Мой бизнес» на официальном сайте.

Автор