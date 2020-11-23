Предприниматель Максим Гриник: Диалог «государство-бизнес» — это необходимость

Редакция ivbg.ru совместно с Фондом поддержки предпринимательства Ленобласти продолжает серию тематических публикаций на тему того, как рождается, растет и развивается предпринимательство в 47 регионе. Сегодня мы расскажем про предпринимателя из Тосненского района Гриника Максима и его завод полиуретановых материалов линейки Геккон.

Как вы пришли к идее открыть бизнес? Чем занимались раньше?

Мысль о том, что везти свое дело — хорошая идея, поселилась во мне еще в детстве. Для меня предпринимательство – это, скорее, способ проживать насыщенную и интересную жизнь.

Вышло так, что я работал по найму только около года после университета, а то и меньше. Потом была череда бизнесов. Их было около десятка, все в разных сферах, некоторые — весьма амбициозны. Какие-то открывались, какие-то закрывались, какие-то работали параллельно. Это было смутное время, которое больше напоминало сюжет комедии и драмы одновременно.

Оглядываясь назад, я не могу сказать, что жалею о чем-то. Избежал бы я ошибок прошлого, имея такую возможность? Безусловно. Но активная предпринимательская деятельность подразумевает риски и их реализацию, и, соответственно, учит спокойно воспринимать собственные неудачи.

Сейчас мы ведем семейный бизнес. Как оказалось, это в разы комфортнее, чем впускать в дела посторонних или даже друзей, и разумнее, чем хвататься за случайные новые идеи. У нас не одна компания, есть несколько направлений. Но безусловный фаворит — наше производство полиуретановых материалов собственной линейки Геккон.

Мы разрабатываем и изготавливаем материалы по нескольким строительным направлениям, главные из которых:

— промышленные полиуретановые покрытия (то, что вы видите под ногами в паркингах, цехах и складах);

— инъекционные полиуретановые смолы (материалы, которые закачиваются в подземные конструкции и далее там полимеризуются, обеспечивая гидроизоляцию и укрепление);

— полиуретановые мастики (бесшовные покрытия для кровель и фундаментов с уникальной адгезией).

У нас совсем небольшая команда, и сейчас мы стараемся вывести производство на новый уровень. Я думаю, что мы все еще в начале пути и вижу перспективы. Для этого есть предпосылки — у нас собственные рецептуры, эффективные схемы, обоснованный уровень цен. Качество уже оценили в нескольких крупных инфраструктурных проектах — ЗСД, Лахта Центр, метрополитен и др. Мы открыты всевозможным партнерствам, а заявки на дилерство приходят регулярно.

С какими сложностями столкнулись при открытии и ведении бизнеса?

Со сложностями и вызовами мы сталкиваемся почти каждый день. Важно не давать им становиться фатальными, и относиться к каждому рабочему дню как к большому приключению.

Рынок, в котором мы работаем, устоялся. Многие привыкли использовать материалы европейских производителей и не всегда готовы пересматривать поставщиков, хотя финансовая экономия при переходе на наши очевидна. Однако, в текущих реалиях импортозамещение неизбежно. И в этом мы с государством одинаково заинтересованы.

Наша компания не боится честной конкуренции. Сложнее заменять правильными техническими решениями неправильные из-за того, что зачастую их принимают заинтересованные лица со стороны покупателя, либо просто люди старой закалки. Мы уверены в наших материалах. Осталось поделиться этой уверенностью с теми, кто все еще не использовал наши схемы.

В наше время большое внимание и средства приходится уделять информационной составляющей бизнеса, то есть маркетингу. Самое неприятное, что есть ряд емких задач, которые не получается делегировать кому-то из команды.

Развитие иногда тормозят и бюрократические препоны. Не всегда можно напрямую винить в них чиновников и законы, просто некоторые процессы очень подъедают наш самый ценный ресурс — время. Например, газификация. Или сертификация. Или какая-то еще из сотни проблем, которые бывает необходимо разрешить.

Как справляетесь с трудностями в период пандемии? Возможно, есть свои бизнес лайфхаки?

Пандемия, безусловно, больно ударила по планам большинства компаний. Нас, в первую очередь, задел локдаун. Материалы и расходники, которые к нам поступают из-за границы, зависли на таможне. Что говорить об импорте, если даже у местных поставщиков наметился дефицит.

Непросто вести бизнес и во время курсовых колебаний. Себестоимость материалов во многом зависит от цены валюты. Но к любой новой реальности адаптируешься. Единственный лайфхак — это не опускать руки.

Нам удалось вырасти, несмотря на сложности. Это, скорее всего, результат собранности. И немного — удачи. Не хочется себя хвалить, но в этом году у нашей команды получилось работать в разы эффективнее, чем в прошлом, и мы даже пошли на некоторые масштабные перемены к лучшему. Например, на покупку отличного помещения под офис и дизайнерский ремонт.

Какие правительственные меры поддержки используете? Как узнали про Региональный центр инжиниринга Ленобласти и как вам там помогли?

Мы наладили контакт с государственными фондами не так давно. Обратиться рекомендовали знакомые. Хотя, уместность такого взаимодействия всегда была на поверхности. Любое предприятие в России возвращает государству часть прибыли в виде налогов. Мы также пополняем казну на большие суммы. И раз уж наша компания и государство являются невольными партнерами по бизнесу, логично предположить обоюдную заинтересованность в развитии. Кроме того, предприниматель несет важную социальную функцию.

Раньше я скептически относился к выстраиванию диалога «государство-бизнес», но теперь вижу в этом необходимость! Надо сказать, что нас действительно поддержали. Такая поддержка касалась модернизации оборудования, сертификации. Мы даже заказали маркетинговые исследования на несколько сотен тысяч рублей, чего бы без поддержки делать не стали.

Также мы поучаствовали в программе бизнес-акселерации и даже одержали победу по итогам защиты. Особенно полезной оказалась помощь нашего трекера, человека, который нам помогал выстроить продажи. Наверное, это лучшая поддержка.

На комиссии нашему проекту предложили ряд потенциально полезных программ. Дал позитивную оценку нашей деятельности, в частности, заместитель Председателя Правительства Ленинградской области Дмитрий Ялов.

В дальнейшем мы собираемся развивать сотрудничество с Фондами, в том числе с Центром развития промышленности и Центром поддержки экспорта. Уверены, оно будет обоюдно полезным. Глупо отказываться от такой дружбы, когда тебе ее предлагают. Есть и планы по регистрации интеллектуальной собственности, выстраиванию целой производственной линии при государственной поддержке и участию в программе стратегического развития.

Также существуют структуры, которые предлагают урегулирование множества вопросов с местной властью. Их задача — убедиться, что на местах нам с готовностью помогают с инфраструктурными вопросами, не вставляют палки в колеса, что наше общение конструктивно, понятно и честно.

В сухом остатке, по итогам сотрудничества с чиновниками, приходит нетривиальная мысль, что нам выгодно, когда нами гордятся.

Какие есть пожелания к областным структурам, оказывающим поддержку предпринимателям?

Пользуясь возможностью, хочу поблагодарить тех нескольких основных специалистов, которые курируют наше участие в программах. К нашему взаимодействию пожеланий нет, все и так хорошо.

Хотелось бы расширения перечня программ поддержки, в первую очередь, связанных с софинансированием, компенсацией затрат, рекомендациями крупным заказчикам. И налоговыми льготами также. Ведь мы в такое непростое время несем крупные капитальные затраты на реконструкцию зданий и оснащение производства. В остальном, многим может оказаться актуальной информационная поддержка, а также построение и аудит системы продаж.

Что посоветуете тем, кто еще только задумался об открытии бизнеса?

С моей точки зрения, надо прислушаться к себе. Если к чему-то лежит душа и есть жгучее желание менять мир или делиться с ним — почему нет. Бизнес — хорошая школа, развивающая изобретательность, честность, настойчивость, умение организовывать и, конечно, ответственность. Прежде всего, постарайтесь определить, насколько вы горите своим делом, ведь это во многом предопределяет успех. Я уверен, что должно быть что-то больше простого желания заработать.

Если вы собираетесь открыть свой первый бизнес, стоит предварительно уделить внимание бизнес планированию, возможно, обратиться за помощью к старшим товарищам. Не стесняться спрашивать совета и у государственных учреждений.

Я знаю некоторых, у кого есть желание строить бизнес, но которым сложно вырваться из рабочей рутины. В этой ситуации можно попробовать найти грант или стартовую субсидию. В любом случае, не стоит спешить, а трезво прорабатывать свою идею.

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РЦИ работает на базе Фонда поддержки предпринимательства Ленобласти. Специалисты РЦИ консультируют предпринимателей по вопросам развития и модернизации производства, внедрения современных технологий, выпуска и продвижения инновационной продукции и готовы помочь в составлении бизнес-планов, провести технический аудит и анализ потенциала предприятия, а также оказывают помощь помощь в регистрации регионального бренда. О первых зарегистрированных брендах из Ленобласти мы рассказывали совсем недавно. Полный перечень услуг РЦИ размещен на сайте.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Фонде поддержки предпринимательства Ленобласти проводятся программы обучения: «Как начать свое дело», «Стань предпринимателем», «Введение в предпринимательство», «Самозанятость — путь к личному успеху». Или, например, «Азбука предпринимателя» (программа Корпорации МСП): в состав этого тренинга включены теоретические и практические занятия, результатом которых станет ваш индивидуальный бизнес-план. Чтобы попасть на обучение, необходимо написать или позвонить в Фонд по телефону 8(812) 309-46-88 или в муниципальную организацию поддержки в вашем городе или районе.

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