Новые ограничения по COVID-19 вводятся в Новгородской области – оперштаб

Новые ограничения по коронавирусу, в числе которых – самоизоляция пожилых людей, приостановка плановой диспансеризации и ограничение заполняемости театров и кинотеатров, вводятся в Новгородской области на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки, сообщает оперштаб региона.

«(Вводится) строгая самоизоляция для граждан в возрасте старше 65 лет (кроме руководителей организаций, руководителей и сотрудников органов власти, педагогов, работников сферы здравоохранения и соцзащиты), а также для неработающих граждан от 60 до 65 лет», — говорится в сообщении.

При этом с 08.00 до 11.00 мск будут разрешены прогулки, а также посещение магазинов и аптек, находящихся поблизости от дома. Также режим самоизоляции можно нарушить при необходимости экстренной и неотложной медицинской помощи.

Также в регионе приостанавливается проведение диспансеризации и профосмотров. Исключение составляют медицинские осмотры при поступлении на работу, призывные комиссии, прохождение осмотров для медико-социальной экспертизы и обязательные осмотры отдельных категорий граждан.

В сфере культуры ограничивается 25% заполняемость зрительных залов в театрах и кинотеатрах. Численность экскурсионных групп в помещение не может превышать 5 человек, на улице – 15 человек. Спортивные соревнования можно проводить только на открытом воздухе без зрителей и с предельным числом участников 50 человек.

Соответствующие изменения будут внесены в указ губернатора Новгородской области о мерах по противодействию распространению коронавируса в ближайшее время.

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По данным оперштаба региона, на понедельник в Новгородской области подтверждено 9231 случай коронавируса, прирост за сутки составил 157 случаев. Выздоровели 6555 человек, скончались 87.