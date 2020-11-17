Александр Беглов: если не скупать антибиотики, «как гречку», то их хватит на всех

В Санкт-Петербурге есть дефицит определённых лекарств, которые используются при лечении COVID-19, но это связано лишь с повышенным спросом среди населения, сообщил губернатор города Александр Беглов в эфире «Радио России — Санкт-Петербург».

«Пока дефицит некоторых наименований лекарств сохраняется, но это связано лишь с ажиотажным спросом. Если антибиотики не скупать, как гречку, их хватит на всех. Петербургские фармпредприятия увеличили выпуск лекарств», — сообщил Александр Беглов.

По его словам, Петербургу выделено 203 миллиона рублей на бесплатные лекарства для тех, кто лечится от коронавируса дома, они распределены по районам, сейчас идут закупочные процедуры.

«Эпидемия испытывает нас на прочность. Но система здравоохранения функционирует в рабочем режиме. Организуем новые места для заболевших в стационарах. Нашим резервом остаются мощности госпиталя в Ленэкспо», — сказал Беглов.

Вам будет интересно Спрос на лекарства в России подскочил в 15 раз из-за COVID-19 Вторая волна пандемии вызвала повышенный спрос на лекарства среди россиян. По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, он увеличился... 16.11.2020 62

Также глава Санкт-Петербурга попросил жителей соблюдать меры безопасности, использовать маски и перчатки, дезинфицирующие средства, соблюдать социальную дистанцию.