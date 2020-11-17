Видео: виртуальная лекция о природе выборгского парка Монрепо

Научный сотрудник парка Монрепо Екатерина Сафронова рассказала о величественных скалах, береговой линии и растительности и парка
Напомним, что в Монрепо завершилось благоустройство территории парка. Обновлены топиарный сад, фонтан «Нарцисс», высажен экспериментальный мох между прудом «Боб» и хижиной Отшельника на площади свыше 1,4 тысячи квадратных метров.
В апреле 2021 года в Монрепо начнется благоустройство территории вокруг Усадебного дома. Продолжатся работы над оранжереей в Доме садовника. Также на 2021 года запланировано открытие Главного усадебного дома и Библиотечного флигеля.
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01.10.2020 373