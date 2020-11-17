В эти выходные жители Ленобласти и Петербурга смогут увидеть северное сияние

В эти выходные, с 20 по 22 ноября, ожидается пик солнечной активности. Жители Ленобласти и Петербурга смогут своими глазами увидеть северное сияние.

Фотограф и основатель Ассоциации охотников за северным сиянием Наталья Крапкина рекомендует, лучше всего отправиться наблюдать за северным сиянием на Ладожское озеро, поскольку там очень темно и нет освещения, которое может помешать картине.

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Природное явление можно будет даже снять на мобильный телефон, для этого потребуется поставить его на штатив.