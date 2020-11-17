Госслужащим Санкт-Петербурга и губернатору Ленобласти проиндексируют зарплаты

Во вторник, 17 ноября комитет по социальной политике Смольного опубликовал распоряжение об индексации заработных плат чиновников в Новом году.

В документе говорится о необходимости провести индексацию всех выплат госслужащим, предусмотренными тремя законами.

Индексирование происходит каждый год, однако ранее от финансового блока поступило распоряжение сохранить в 2021 году действующий коэффициент в размере 1410 рублей. Однако в проекте бюджета на 2021 год уже предусмотрена новая расчетная единица – 1465 рублей, которая будет назначена уже с 1 января 2021 года.