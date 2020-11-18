Мужчина, ранивший полицейского при поджоге дома в районе станции Оять, заключен под стражу

Вместе с ним арестовали и его приятеля, ударившего одного из правоохранителей.

По информации пресс-службы судов Ленобласти, под стражу отправлены двое мужчин, которых обвиняют в применении насилия в отношении представителей власти.

Отмечается, что мужчины будут заключены на 2 месяца.

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Напомним, что 12 ноября Сергей К. с подельником попытался поджечь жилой дом и автомобиль УАЗ в деревне Доможирово Лодейнопольского района.