Мужчина, ранивший полицейского при поджоге дома в районе станции Оять, заключен под стражу

Вместе с ним арестовали и его приятеля, ударившего одного из правоохранителей.
По информации пресс-службы судов Ленобласти, под стражу отправлены двое мужчин, которых обвиняют в применении насилия в отношении представителей власти.
Отмечается, что мужчины будут заключены на 2 месяца.
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