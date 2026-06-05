Некоторые виды рассады могут представлять опасность для домашних животных. Особенно это касается кошек, которые любят копаться в земле и жевать растения, пишет «Газета.ru».

Ветеринар Елена Фроленко рекомендует держать подальше от питомцев рассаду томатов, лука, чеснока и острого перца. Также опасны декоративные луковичные растения, авокадо, некоторые виды зелени и комнатных цветов.

Дело в том, что кошки могут воспринимать контейнеры с рассадой как дополнительный лоток, а собаки могут есть землю из любопытства. При этом в грунте часто содержатся минеральные удобрения, перлит, стимуляторы роста и другие вещества, которые могут быть небезопасными для животных.