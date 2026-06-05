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Ветеринар назвала самую опасную для домашних животных рассаду

Некоторые виды рассады могут представлять опасность для домашних животных. Особенно это касается кошек, которые любят копаться в земле и жевать растения, пишет «Газета.ru».

Ветеринар Елена Фроленко рекомендует держать подальше от питомцев рассаду томатов, лука, чеснока и острого перца. Также опасны декоративные луковичные растения, авокадо, некоторые виды зелени и комнатных цветов.

Дело в том, что кошки могут воспринимать контейнеры с рассадой как дополнительный лоток, а собаки могут есть землю из любопытства. При этом в грунте часто содержатся минеральные удобрения, перлит, стимуляторы роста и другие вещества, которые могут быть небезопасными для животных.

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кошки собаки ветеринар Рассада
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Сергей Перминов подвел первые итоги работы Ленобласти на ПМЭФ-2026

Регион уже заключил соглашений на порядка 200 млрд рублей. По мнению сенатора, это отличный инвестиционный задел, который будет определять векторы развития региона в ближайший год.

Сергей Перминов подвел первые итоги работы Ленобласти на ПМЭФ-2026 - Регион уже заключил соглашений на порядка 200 млрд рублей. По мнению сенатора, это отличный инвестиц
Фото: Валентин Илюшин/ Online47

Работа Ленинградской области на ПМЭФ-2026 в этом году вновь подтвердила статус площадки как эффективного инструмента для развития региональной экономики. По словам сенатора Сергея Перминова, губернатор Александр Дрозденко и правительство области совместно с бизнес-сообществом ведут напряженную работу по формированию инвестиционного задела на ближайший год. Таким мнением член Совфеда поделился в беседе с ЛенТВ24.

Сенатор уверен, что предпринимаемы усилия напрямую повлияют на благосостояние жителей и социально-экономические показатели региона. В число ключевых соглашений текущего форума, считает Сергей Перминов, вошли проекты, связанные с комплексным развитием территорий во Всеволожском и Ломоносовском районах, а также Гатчинском округе.

«Уделено внимание внедрению передовых наработок в сфере ИИ, без которых сегодня невозможно представить современную систему управления. В контексте вызовов значимым является и совершенствование систем безопасности различных объектов региона», — заявил сенатор Перминов.

Также область продолжает укреплять традиционные секторы, например, агропромышленный комплекс.

«Так, в Волосовском районе появятся 200 рабочих мест благодаря новому комплексу по переработке овощей. Увеличатся и бюджетные поступления. Это лишь один из примеров. Объем ожидаемых инвестиций уже приблизился к 200 млрд рублей. Областная команда нацелена на комплексный результат. И шаг за шагом идет к главной цели — региону, в котором хочется жить, творить и развиваться», — добавил парламентарий.

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Теги

пмэф Сергей Перминов

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