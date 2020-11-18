Коронавирус в России и мире. Последние данные об эпидемии на 18 ноября

Ежедневная сводка о мировой эпидемии коронавирусной инфекции.

По последней информации, число заразившихся коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 57,8 млн человек. Количество смертельных исходов достигло 1,3 млн случаев. Выздоровевшими считаются свыше 40,2 млн человек из общего числа заразившихся. Об это сообщает университет Джонса Хопкинса.

В Индии COVID-19 диагностирован более 8 912 907 человек. Непростая ситуация складывается в Бразилии где насчитывают 5 911 758 заражённых. США лидируют по распространению вируса: свыше 11 695 711 заболевших.

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В России, по состоянию на утро на 18 ноября, число заразившихся коронавирусом составляло 1 971 013 человек. Всех, с кем контактировали новые пациенты, ждут обследования врачей. Все граждане находятся под постоянным наблюдением в специальных боксах.