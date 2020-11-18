Пенсионерка из Сертолово поверила объявлению в интернете и лишилась денег

В полицию Всеволожского района 17 ноября около 16:30 обратилась 80-летняя жительница Сертолово. Пожилая женщина нашла в интернете объявление, обещавшее денежную компенсацию налога на добавленную стоимость.

То есть ей пообещали денежный перевод на карту из ниоткуда. Пенсионерка поверила, перешла по ссылке, заполнила анкету и перевела около 2900 рублей с банковской карты на услуги юриста. Обещанного налогового возврата и своих денег назад она не получила.

О таком виде мошенничества редакция ivbg.ru сообщала ранее. Жертв завлекают на мошеннический сайт, дизайн которого похож на сайты официальных государственных структур.