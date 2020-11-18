В Гатчине по улице разгуливал мужчина с пистолетом в кармане

Во вторник, 17 ноября, на улице Солодухина в Гатчине задержали мужчину, у которого в кармане нашли пистолет марки Astra без маркировки и номера.

Позже на неофициальном месте работе у него нашли целый склад боеприпасов: пять патронов со следами коррозии длинной 3,5 см, 30 патронов со следами коррозии с маркировкой 38–40, две обоймы с патронами с маркировкой 38–40, по пять штук в каждой. Также полиция нашла ружье без номера и маркировки.

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Найденное изъяли, проводится проверка.