Число работающих мигрантов в Петербурге уменьшилось за год в три раза

С начала 2020 года оформлено 128 455 трудовых патентов. За аналогичный период 2019 году их было оформлено 166 153.

В 2020 году в Санкт-Петербурге действует 170 000 трудовых патентов. В 2019 году действовало 170 тысяч. Сокращение связывают с пандемией COVID-19. На заседании Законодательного собрания Санкт-Петербурга был представлен законопроект, с 1 января 2021 года увеличивающий стоимость патента на 7 рублей.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что Российский совет торговых центров (РСТЦ) направил письмо на имя губернатора Санкт-Петербурга с просьбой отменить запрет на работу фуд-кортов в торговых комплекса города.