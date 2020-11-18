«Чистая вода» придет в Раздолье раньше запланированного срока

ГУП «Леноблводоканал» раньше срока выполнил работы по строительству объектов водоснабжения в деревне Раздолье Приозерского района.

Это второй проект по программе «Чистая вода» нацпроекта «Экология» в Ленобласти, который реализуется с опережением графика. Планировалось, что жители деревни Раздолье Приозерского района получат чистую, питьевую воду через год, но специалисты уже приступили к работам, изначально запланированным на 2021 год

«Благодаря федеральной программе «Чистая вода» жители Раздолья получат в нужном объеме качественную питьевую воду, соответствующую всем нормативам. Производительная мощность новой системы составляет 600 кубометров в сутки. Этого достаточно для населенного пункта и сегодня, и с расчетом на перспективу»,— отмечает генеральный директор ГУП «Леноблводоканал» Сергей Морозов.

Летом 2021 года строительство объектов водоснабжения в деревне Раздолье будет завершено. На время строительно-монтажных работ для бесперебойной подачи воды населению проложен временный водопровод.

Также в Ленобласти проходит запуск современных станций водоподготовки. В этом году они заработают в поселках Аврово и Иссад Волховского района, Луге-3, Почап, Тесово-4 и деревни Выскатка. Напомним, что в начале августа 2017 года ГУП «ЛенОблВодоканал» приобрел официальный статус ресурсоснабжающей организации и объединил предприятия водохозяйственного комплекса. До конца 2020 года стартует работа в Ломоносовском и Кингисеппском районах, а также в поселениях Всеволожского, Гатчинского, Кировского, Киришского, Тосненского районов