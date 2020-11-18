Стали известны наказания за призывы к отчуждению территорий России

Государственная дума приняла закон о введении административной и уголовной ответственности за призывы к отчуждению территорий России.

Если призыв к отчуждению территорий России прозвучал впервые, для граждан предусмотрен штраф в 30-60 тысяч рублей, для должностных лиц – штраф в 60-100 тысяч рублей, для юридических лиц – штраф в 200-300 тысяч рублей.

Если призывы прозвучали с «использованием СМИ, интернета, телекоммуникационных или электронных сетей», штрафы составят для граждан 70-100 тысяч рублей, для должностных лиц – 100-200 тысяч рублей, для юридических лиц – 300-500 тысяч рублей.

Для повторных призывов предусмотрено лишение свободы на срок до 4 лет. Если за призывом следуют действия, минимальной срок лишения свободы составит 6 лет, а максимальный – 10 лет.