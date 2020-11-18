Возбуждено уголовное дело после смертельной аварии с маршруткой в Лодейном Поле

Автор: Гузель Галимова
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Ранее ivbg.ru рассказывал, что утром 18 ноября в Лодейном Поле столкнулись маршрутка и фура, в результате ДТП погибла 83-летняя женщина.

После аварии за медицинской помощью обратились 11 пассажиров автобуса, четверых из них госпитализировали: один находится в реанимации, трое в состоянии средней степени тяжести. По предварительной информации, 39-летний водитель фуры не справился с управлением. 

Возбуждено уголовное дело после смертельной аварии с маршруткой в Лодейном Поле смертельное дтп, погиб пассажир, Лодейное поле, Ленобласть, авария
Возбуждено уголовное дело после смертельной аварии с маршруткой в Лодейном Поле смертельное дтп, погиб пассажир, Лодейное поле, Ленобласть, авария
Возбуждено уголовное дело после смертельной аварии с маршруткой в Лодейном Поле смертельное дтп, погиб пассажир, Лодейное поле, Ленобласть, авария
Возбуждено уголовное дело после смертельной аварии с маршруткой в Лодейном Поле смертельное дтп, погиб пассажир, Лодейное поле, Ленобласть, авария

Водитель грузовика задержан, возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Проводится проверка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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