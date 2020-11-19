В Бокситогорске уничтожат 39 дубленок по постановлению приставов

Автор: Сергей Агутин
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Судебные приставы Бокситогорского района арестовали у предпринимателя 39 дубленок. Партия будет уничтожена в качестве наказания за административное преступление. 

Все 39 дубленок изъяты у индивидуального предпринимателя, владеющего магазином про продаже мехов в Бокситогорске. Нарушитель заплатит штраф в 5000 рублей. А одежда будет передана в МТУ Росимущества для последующего уничтожения.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что в Ленобласти трое мужчина предстанут перед судом за подпольное производство алкоголя.

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