В Бокситогорске уничтожат 39 дубленок по постановлению приставов

Судебные приставы Бокситогорского района арестовали у предпринимателя 39 дубленок. Партия будет уничтожена в качестве наказания за административное преступление.

Все 39 дубленок изъяты у индивидуального предпринимателя, владеющего магазином про продаже мехов в Бокситогорске. Нарушитель заплатит штраф в 5000 рублей. А одежда будет передана в МТУ Росимущества для последующего уничтожения.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что в Ленобласти трое мужчина предстанут перед судом за подпольное производство алкоголя.