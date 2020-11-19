С 1 января в России подорожают шампанское, водка и коньяк

В России с 1 января 2021 года вырастут в цене водка, коньяк и шампанское. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на приказ Минфина.

Так, шампанское подорожает на 3% и бутылка объемом 0,75 л обойдется россиянам не менее чем в 169 рублей. Водка вырастет в цене на 5,65% и 0,5 будет стоить минимум 243 рубля. За поллитра коньяка придется заплатить — 446 рублей.

Ранее мы рассказывали, что к Новому году некоторые продукты подорожают до 40%. Больше всего в цене вырастут красная икра, рыба, хлеб, алкогольные напитки, прогнозируется подорожание на 20-25%.