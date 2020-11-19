Суд в Санкт-Петербурге рассмотрит дело уборщицы самолетов, забывшей надеть маску

В Колпинский районный суд Санкт-Петербурга поступили материалы в отношении специалиста по уборке службы бытового обслуживания воздушных судов «Воздушных ворот Северной столицы» Натальи Еременко, которая забыла надеть маску при уборке самолёта, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

«Ереминой вменяется совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП России (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Материалы переданы судье Колпинского районного суда, к рассмотрению дело еще не назначено», — говорится в сообщении.

Как следует из материалов дела, Еремина 21 сентября нарушила санитарные правила и гигиенические нормативы, а именно не использовала маску при уборке воздушного судна Boeing 737-800 VP-BSA. Инспекторы Ространснадзора провели фотофиксацию и передали информацию в управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.