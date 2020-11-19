20 ноября в Ленобласти местами ожидаются мокрый снег и метель

В пятницу, 20 ноября, в Ленобласти ожидается облачная погода, сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Согласно сообщениям синоптиков, ночью пройдет небольшой, местами умеренный дождь с мокрым снегом. Утром и днем ожидаются небольшой мокрый снег, местами метель. Ветер юго-западный, западный, днем западный, северо-западный 8-13 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток -1…+4 гр. На дорогах сложная обстановка, местами гололедица.

Ранее мы рассказывали, что по прогнозам синоптиков, предстоящая зима будет холоднее, чем в прошлом году.