Грабитель в федеральном розыске задержан в Санкт-Петербурге

На Московском вокзале в Санкт-Петербурге сотрудники транспортной полиции задержали оренбуржца, находящегося в федеральном розыске с мая 2020 года.

В федеральный розыск 27-летний житель Оренбургской области объявлен за грабеж, совершенный им в Москве. В ходе оперативно-розыскных мероприятий его обнаружили на Московском вокзале. В Санкт-Петербург он прибыл по поддельным документам.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что нетрезвый петербуржец покусал полицейского. И теперь его будут судить.