На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 

Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 20 ноября ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

М-10 «Россия»:

км 652 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 19:00, устранение размывов обочины;

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

А-181 «Скандинавия»:

км 169-170 ограничение скорости движения в оба направления с 00:00 до 24:00, реверсивное движение, ППР (мост через р. Полевая).

подъезд №1 км 0+900 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 100 ТрР ограничение скорости движения съезд на н/п Кирилловское с 08:00 до 15:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 83 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 15:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

Р-21 «Кола»:

км 174 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт обочины.

км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

А-181 «Магистральная»:

км 36-46 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, забор проб грунта;

км 117-120 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, устранение занижения обочины;

км 95-105 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 10 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;