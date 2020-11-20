На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 

Автор: Гузель Галимова
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Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 20 ноября ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

М-10 «Россия»:

  • км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 652 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 19:00, устранение размывов обочины;

А-181 «Скандинавия»:

  • км 83 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 15:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
  • км 100 ТрР ограничение скорости движения съезд на н/п Кирилловское с 08:00 до 15:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
  • подъезд №1 км 0+900 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
  • км 169-170 ограничение скорости движения в оба направления с 00:00 до 24:00, реверсивное движение, ППР (мост через р. Полевая).

Р-21 «Кола»:

  • км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 174 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт обочины.

А-181 «Магистральная»:

  • км 36-46 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, забор проб грунта;
  • км 117-120 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, устранение занижения обочины;
  • км 95-105 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия.
  • А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
  • км 10 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;
  • тр. р. км 33 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ремонт СБО.

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия:

  • км 158-174, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, ликвидация деформации покрытия (выборочно).

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:

  • км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

  • км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
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