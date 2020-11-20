На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 

Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 20 ноября ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
М-10 «Россия»:
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 652 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 19:00, устранение размывов обочины;
А-181 «Скандинавия»:
- км 83 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 15:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 100 ТрР ограничение скорости движения съезд на н/п Кирилловское с 08:00 до 15:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- подъезд №1 км 0+900 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 169-170 ограничение скорости движения в оба направления с 00:00 до 24:00, реверсивное движение, ППР (мост через р. Полевая).
Р-21 «Кола»:
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 174 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт обочины.
А-181 «Магистральная»:
- км 36-46 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, забор проб грунта;
- км 117-120 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, устранение занижения обочины;
- км 95-105 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия.
- А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
- км 10 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;
- тр. р. км 33 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ремонт СБО.
Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия:
- км 158-174, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, ликвидация деформации покрытия (выборочно).
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:
- км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.