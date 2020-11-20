Жительницу Янино-1 ограбил сожитель под угрозой ножа

В полицию Всеволожского района 19 ноября сообщили о хищении денег у жительницы поселка Янино-1. В краже женщина обвиняет своего сожителя.

По ее словам, мужчина проник в квартиру на первом этаже, отжав стеклопакет. Там он под угрозой ножа заставил женщину перевести ему на карту 5000 рублей, после чего сбежал. Подозреваемого задержали спустя 10 минут после звонка.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что жителя Мурино убили за просьбу надеть маску в маршрутке. Его тело нашли 17 ноября у дома № 10 по Индустриальному проспекту.