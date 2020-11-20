В 2020 году Финский залив покроется льдом позже обычного

Зимой 2020 года устойчивое появление льда в открытых и глубоководный районах восточной части Финского залива ожидается на 7-11 дней позже нормы.

В соответствии с прогнозом, устойчивое появление льда ожидается с 3 по 13 января у Ломоносова, с 1 по 11 января у Лисьего Носа, с 10 по 20 января у Кронштадта.

На 8-13 дней позже нормы можно ожидать и первое полное замерзание в прибрежных зонах. Например, у Выборга оно ожидается с 12 по 22 декабря (обычно 6 декабря). В Невской губе у Санкт-Петербурга – с 5 по 15 января (обычно конец декабря).