Суд арестовал оренбуржца, зарезавшего жителя Мурино за просьбу надеть маску в маршрутке

Ранее ivbg.ru рассказывал, что житель Мурино ехал на маршрутке с корпоратива и попросил рядом сидевшую пару надеть маски. Перепалка переросла в драку уже на улице, а далее смертельный удар ножом.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, обвиняемого в убийстве 53-летнего заместителя директора научно-исследовательского сертификационного центра заключен под стражу. Под арестом он пробудет до 18 января 2021 года.

Напомним, по подозрению в убийстве был задержан 40-летний уроженец Оренбургской области. Ранее он уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и незаконный оборот наркотиков. Также известно, что нападавший сам пытался откачать раненного мужчину, но уже было поздно.