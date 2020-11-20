Пятеро ленинградцев вошли в сборную России на чемпионате «Абилимпикс»

В Ленинградской области 136 ребят с ограниченными возможностями здоровья стали победителями и призерами регионального конкурса.

Победители будут представлять Ленинградскую область на VI Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

Чемпионат по профессиональному мастерству пройдет с 23 по 29 ноября 2020 года. Форматы как удаленные, так и очные. Участники будут представлять регион по 32 компетенциям, среди которых «Обработка текста», «Швея», «Поварское дело», «Экономика и бухгалтерский учет» и многое другое.

В 2021 году в Москве состоится Х Международный чемпионат по профессиональному мастерству «Абилимпикс». В сборную России вошли пятеро жителей региона с компетенциями «Ландшафтный дизайн», «Лозоплетение», «Ремонт и обслуживание автомобилей» и «Электромонтаж».