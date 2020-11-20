Директор по e-commerce медиапроектов Mail.ru Group Дмитрий Рябинин подчеркнул, что более чем в 50 % российских магазинов искусственно завышают цены перед «черной пятницей».

Так происходит потому, что из-за налоговой нагрузки и иных факторов отечественный ритейл – один из самых дорогих в мире. И скидка выше 30 % – это работа убыток. Либо неликвид для расчистки склада, либо штучный товар в расчете на повышение проходимости и посещаемости.

Дмитрий Рябинин рекомендует подождать с покупками до начала 2021 года. Когда продажи упадут, ритейлеры будут вынуждены снижать цены.