Специалист рассказал, когда скидки в магазинах выше, чем в «черную пятницу»

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Директор по e-commerce медиапроектов Mail.ru Group Дмитрий Рябинин подчеркнул, что более чем в 50 % российских магазинов искусственно завышают цены перед «черной пятницей».  

Так происходит потому, что из-за налоговой нагрузки и иных факторов отечественный ритейл – один из самых дорогих в мире. И скидка выше 30 % – это работа убыток. Либо неликвид для расчистки склада, либо штучный товар в расчете на повышение проходимости и посещаемости.

Дмитрий Рябинин рекомендует подождать с покупками до начала 2021 года. Когда продажи упадут, ритейлеры будут вынуждены снижать цены.

Вам будет интересно
Специалист рассказал, когда скидки в магазинах выше, чем в «черную пятницу» черная пятница, Россия
С каждым годом все меньше россиян делают заготовки на зиму
Сейчас заготовки на зиму делают 31% россиян, в 2011 году этим занимались 50% граждан. Об этом свидетельствуют данные результаты исследования...
20.11.2020 57
Автор