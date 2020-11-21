В Ленобласти выросли зарплаты, как и уровень безработицы

Уровень заработной платы в Ленинградской области увеличился, но при этом стало больше неработающих.

По данным Росстата, средняя зарплата жителя Ленобласти на конец ноября составила 47 тысяч 260 рублей, что на 200 рублей больше по сравнению с августом.

Также по данным ведовства число безработных жителей региона составило 63 тысячи человек и с июля по сентябрь этот показатель увеличился почти на 5%. При этом в России безработица в октябре 2020 года составила 6,3%.