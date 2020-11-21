В Ленобласти выявили 202 новых зараженных коронавирусом 21 ноября

В Ленобласти за последние сутки коронавирус подтвердился у 202 человек, в Санкт-Петербурге — у 2 476. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 21 ноября.

За указанный период в России выявлено 24 822 новых случаев коронавируса (2 064 748), зафиксировано 467 летальных исходов (35 778). При этом полностью выздоровели 26 021 человек (1 577 435).

Напомним, в Ленобласти с 16 ноября вступили в силу новые коронавирусные меры. Они касаются работы детских садов, кинотеатров и заведений общепита. При этом власти регионе пока не планируют вводить тотальных ограничений из-за коронавируса.