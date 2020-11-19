В Ленобласти пока не планируют вводить тотальных ограничений из-за коронавируса

Власти Ленобласти не планирует вводить тотальных ограничительных мер в связи с распространением коронавируса, об этом заявил Александр Дрозденко на пресс-конференции в ТАСС в онлайн-формате.

«Локдаун мы не планируем вводить в Ленинградской области. И будем держаться максимально столько, насколько нам позволят держаться наши ресурсы и резервы по здравоохранению”, — заявил Дрозденко.

Но окончательное решение о введении ограничительных мер власти Ленобласти будут принимать исходя из интересов местных жителей ради их здоровья и безопасности. Но сегодня граждане хотят как можно дольше сохранить привычные условия жизни.

Напомним, в Ленобласти с 16 ноября вступили в силу новые коронавирусные меры. Они касаются работы детских садов, кинотеатров и заведений общепита. За последние сутки в регионе коронавирус подтвердился у 197 человек.