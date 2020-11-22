Более 38 тысяч жителей Санкт-Петербурга проверились за сутки на коронавирус

В настоящее время под медицинским наблюдением находятся почти 2,5 тысячи человек.

По информации пресс-службы оперативного штаба по коронавирусу в Санкт-Петербурге, за сутки в городе обследовали на вирус 38 023 человек.

Отмечается, что в настоящий момент под наблюдением находятся 2 376 человек, из которых 82 в обсерваторе и 1 622 контактные, остальные — на самоизоляции.

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Коронавирусом в мире заразились уже 55,6 млн человек, умерли 1,34 млн. Россия занимает пятое место в мире по числу заболевших после США, Индии, Бразилии и Франции.